РИАМО – 7 июн. Московский аэропорт «Шереметьево» привлек дополнительные силы для стабилизации ситуации с обработкой багажа, количество багажа, задержанного на складе, снижается, сейчас не разобрано около тонны багажа, передает РИА Новости.



Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево» наблюдались с 1 июня. Пресс-служба воздушной гавани заявляла, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ ранее информировал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа в «Шереметьеве», если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.



«Говорят о том, что привлекли дополнительные силы для того, чтобы организовать сортировку багажа и его оперативную обработку. Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано», – сказал журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах ПМЭФ-2019, отвечая на вопрос, что докладывает аэропорт о ситуации с багажом.



Гендиректор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко сообщал, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития.