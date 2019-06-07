РИАМО - 7 июн. Инвестиции в основной капитал в Москве выросли в первом квартале 2019 года на четверть, что является огромным скачком по сравнению с минувшим годом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Москва заняла первое место в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по состоянию инвестиционного климата в регионах РФ в 2019 году.

«В первом квартале этого года инвестиции в основной капитал по сравнению с предыдущим годом увеличились на 25%. Это гигантский скачок, не думаю, что он будет продолжаться на протяжении всего года», – сказал Собянин после презентации результатов рейтинга на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Кроме того, градоначальник отметил, что сегодня бизнес становится другим.

«Мы переходим в новую эпоху – промышленности, инвестиций, развития инфраструктуры, коммуникаций. Переходим в другую экономику», – подчеркнул мэр.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Программа ПМЭФ состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего». В работе форума участвуют делегации иностранных государств, в том числе из Китая.