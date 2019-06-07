РИАМО – 7 июн. Промывка фасадов жилых и нежилых зданий ведется в Москве с наступлением теплой погоды, все работы специалисты намерены завершить осенью, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы стартовали в начале апреля, в ходе месячника по благоустройству города. На сегодняшний день выполнена промывка фасадов почти 5,7 тысячи многоквартирных домов и более 3 тысяч нежилых зданий», – сказал Бирюков.

Он напомнил, что всего в городе предстоит привести в порядок фасады более 31 тысячи жилых и около 10 тысяч нежилых зданий.

«Все работы по промывке планируется завершить к 1 сентября», – подчеркнул Бирюков.

Он напомнил, что перед началом работ сотрудники коммунальных служб просят жителей закрыть окна и переставить припаркованные автомобили, которые могут помешать уборке.

Бирюков добавил, что работы по промывке фасадов в Москве выполняются с привлечением промышленных альпинистов и автовышек, с использованием минимоек высокого давления и специальных очищающих средств.