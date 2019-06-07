РИАМО - 7 июн. Научно-производственный комплекс для разработки и производства систем для взятия, хранения и транспортировки биоматериалов появится на территории ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье, проект завершат во второй половине 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Соглашение о возведении нового комплекса заключили заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов в рамках работы стенда Московской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В настоящий момент компанией уже завершено строительство первой очереди площадью более 6 тысяч квадратных метров. Для реализации проекта арендован земельный участок на территории ОЭЗ «Дубна» площадью 2,81 гектара. Завершить проект планируется в III квартале 2022 года. Также после ввода объекта в эксплуатацию компания планирует принять участие в конкурсе по компенсации затрат на создание инженерной инфраструктуры», — сказал Хромов.

ООО «Гранат Био Тех» – медицинский научно-производственный комплекс по производству современных одноразовых медицинских изделий для лабораторной диагностики. Компания существует с 2016 года и является резидентом Особой экономической зоны «Дубна».

«Гранат Био Тех» получило льготный займ на сумму в 389 миллионов рублей на создание серийного производства медицинских двусторонних игл для взятия венозной крови. Его мощность составит 80 миллионов единиц продукции в год. После реализации этого проекта доля иностранных компаний на российском рынке может снизиться со 100 до 70%.