РИАМО - 7 июн. Москва заняла первое место в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по состоянию инвестиционного климата в регионах РФ благодаря системной работе властей столицы и бизнеса, заявил мэр города Сергей Собянин.

Рейтинг формируется по 44 показателям. В его составлении приняли участие около 400 тысяч респондентов.

«Чтобы в Москве улучшился инвестиционный климат, (работает – ред.) гигантский механизм, это более двух триллионов инвестиций в основной капитал, накопленные инвестиции, которые влекут следующие инвестиции. Это огромная системная работа и власти, и бизнеса. Видно, как мы шли к первому месту», – сказал Собянин после презентации результатов рейтинга на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Он отметил, что столица трепетно относится к рейтингу АСИ.

«Это первый рейтинг, который дает оценку системной работе. Рейтинг проверяется жизнью и соотносится с реальными вложениями бизнеса», – заключил столичный градоначальник.

В 2019 году первое место в рейтинге заняла Москва, на втором месте находится Татарстан, на третьем – Тюменская область, на четвертом – Калужская область, на пятом – Санкт-Петербург.

На шестом месте расположилась Тульская область, на седьмом – Московская область, на восьмом – Белгородская область. Девятое место занимает Ленинградская область, замыкает десятку лидеров Ульяновская область.

ПМЭФ-2019 проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. В работе форума участвуют делегации иностранных государств, страной-гостем ПМЭФ-2019 стал Китай.