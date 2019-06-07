С началом купального сезона жители Москвы и Подмосковья устремились на пляжи региона. При этом некоторые отдыхающие пренебрегают несложными правилами нахождения на солнце, и спасателям приходится оказывать помощь тем, кто получил тепловой удар. Отправляясь на пляж, недостаточно взять с собой бутылку воды или панамку, нужно помнить и о других мерах предосторожности. Как правильно загорать на солнце и что взять с собой на пляж, смотрите в инфографике РИАМО.