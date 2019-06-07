РИАМО - 7 июн. Столичные власти планируют утвердить новую программу поддержки бизнеса, для предпринимателей, работающих по франшизе, будут предусмотрены субсидии, говорится в сообщении департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как сообщила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, проект соответствующего постановления уже подготовлен столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития.

«Эта мера поддержки ориентирована прежде всего на небольшие компании и начинающих предпринимателей. Ведь франшиза представляет собой готовую и проверенную временем модель, с которой проще открыть свое первое дело или развивать уже действующий бизнес», – отметила Сергунина.

По ее словам, проект постановления правительства Москвы предусматривает субсидии на компенсацию затрат по приобретению оборудования, погашение лизинговых платежей и процентов по кредитам. Компенсировать предлагается до 35% документально подтвержденных трат.

«Благодаря такой поддержке появятся новые кофейни, закусочные, магазины, предприятия бытового обслуживания. Они создадут рабочие места и обеспечат рост налоговых поступлений в бюджет. А значит, вложения окупятся и принесут пользу городу», – подчеркнула вице-мэр.

По данным Российской ассоциации франчайзинга, в Москве по франшизе работает 11,5 тысячи объектов и 500 брендов.

Для поддержки предпринимательства в столице создано ГБУ «Малый бизнес Москвы». Учреждение предоставляет бесплатные консультации для всех желающих, проводит обучающие мероприятия – семинары, мастер-классы, тренинги. Получить консультацию можно по телефону, посетив любой из 15 Центров услуг для бизнеса, а также воспользовавшись специальным онлайн-сервисом на сайте .