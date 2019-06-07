РИАМО - 7 июн. Создание комфортной городской среды является приоритетным направлением работы властей и позволяет привлечь инвестиции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Очень важно, чтобы наши города и регионы были комфортными для людей. Бизнес идет туда, куда идут люди. А люди идут туда, где им комфортно. Комфортная среда - это самое главное (для бизнеса - ред.). Это колесо, которое надо запустить», - сказал Собянин.

Он отметил, что власти регионов должны развивать среду вместе с бизнесом.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития.

В работе форума участвуют делегации иностранных государств, страной-гостем ПМЭФ-2019 стал Китай. Деловая программа включает бизнес-диалоги, сессию Мирового энергетического совета и Валдайского клуба, выставку-презентацию инвестиционного потенциала регионов РФ SPIEF Investment & Business Expo и другие мероприятия. В 2018 году в работе форума участвовали более 17 тысяч представителей из 143 стран мира. В прошлом году в ходе проведения форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 триллиона рублей.