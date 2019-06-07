РИАМО – 7 июн. У жительницы Балашихи украли автомобиль стоимостью 1,4 миллиона рублей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию обратилась гражданка, зарегистрированная на улице Заречная в Балашихе. Она рассказала, что неизвестные похитили ее автомобиль Mitsubishi Outlander, припаркованный у дома.

«Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также проводятся оперативно-разыскные мероприятия.