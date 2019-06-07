РИАМО - 7 июн. Московская область в 2019 году заняла седьмое место в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшив свою позицию на два пункта по сравнению с прошлым годом, сообщается в презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ.

Рейтинг формируется по 44 показателям. В его составлении приняли участие около 400 тысяч респондентов. В 2018 году рейтинг возглавляла Тюменская область, Подмосковье заняло девятое место.

«У нас очень небольшая разница в группе лидеров, есть герои, которые совершили рывок, много новых участников. <...> Конкуренция среди регионов высокая. Попасть в двадцатку для регионов в этом году было сложнее, чем в прошлом. У есть нас новый лидер», – заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе презентации на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

В 2019 году первое место в рейтинге заняла Москва, на втором месте находится Татарстан, на третьем – Тюменская область, на четвертом – Калужская область, на пятом – Санкт-Петербург.

На шестом месте расположилась Тульская область, на седьмом – Московская область, на восьмом – Белгородская область. Девятое место занимает Ленинградская область, замыкает десятку лидеров Ульяновская область.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области, которая презентует инвестиционный потенциал региона.

Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.