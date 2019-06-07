РИАМО – 7 июн. Женщина в ссоре пырнула ножом в спину знакомого в Волоколамске, увечья были нанесены в ходе распития алкогольных напитков, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Шестого июня с улицы Лесная в Волоколамске от дома бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» с проникающим ножевым ранением спины доставлен и госпитализирован мужчина 1983 года рождения, зарегистрированный и проживающий по адресу: улица Заводская, дом 18.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в ОМВД гражданка 1977 года рождения, зарегистрированная по адресу: Люберцы, поселок Чкалово, улица Правды, дом 184, проживающая по адресу: Волоколамск, улица Лесная, дом 28», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре в квартире задержанной.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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