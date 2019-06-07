РИАМО - 7 июн. На северо-западе столицы произошла дорожная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в результате инцидента погиб мотоциклист, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На 68-м километре МКАД произошло столкновение автомобиля с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист погиб», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства дорожного инцидента.

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