РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 июн. Пожарные спасли 30 человек из горящей квартиры в микрорайоне Климовск Подольска, один мужчина погиб, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарного гарнизона.

Несчастный случай произошел в ночь на пятницу. Загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Рощинская, 23А в микрорайоне Климовск.

«Пожарные эвакуировали 30 человек из подъезда, погиб один мужчина. Сообщение о возгорании в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило в 02:52, в 03:56 ликвидировали пожар», – сказал сотрудник пожарного гарнизона.

По его словам, к тушению пожара привлекли 15 человек и три автоцистерны.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области, которая презентует инвестиционный потенциал региона.

Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.