РИАМО – 7 июн. После открытия Некрасовской линии станцию метро «Выхино» в столице удалось разгрузить на 20 процентов, сообщил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«За счет открытия нового участка Некрасовской линии станция «Выхино» разгрузилась более, чем на 20 процентов – это уже отличный результат», – заявил Ликсутов в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что для разгрузки станции «Лермонтовский проспект», на которой осуществляется пересадка с «розовой» на «фиолетовую» линию, применяется «ручной режим».

«Мы поменяли логистику. Для разгрузки мы запустили больше поездов вокруг «Выхино» и стали оборачивать пустые поезда по «Лермонтовскому проспекту», чего раньше никогда не делали. Мы открыто констатируем, что трудности будут. Мы будем в ручном режиме доводить систему так, чтобы для жителей был минимальный ущерб», – заверил Ликсутов.

Мэр столицы Сергей Собянин 3 июня открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена. Для пассажиров стали доступны станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».