РИАМО - 7 июн. Доступ к платным парковкам в районе закрытых станций Филевской линии метрополитена может быть временно ограничен 8 и 9 июня, сообщается на сайте московского паркинга.

«В связи с временным закрытием участка Филевской линии метро между «Киевской» и «Кунцевской» станциями 8 и 9 июня будут действовать ограничения дорожного движения. Обращаем ваше внимание, что платные парковки в районе ограничений могут быть недоступны», – говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок, а также оставлять свои машины только в разрешенных для этого местах.

Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с парковочным пространством, жители могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 8(495)539-54-54 (3210 с мобильного).

На выходные, 8 и 9 июня, на реконструкцию закроют участок Филевской линии метро – от станции «Киевская» до «Кунцевской». Для пассажиров запустят компенсационные автобусы, а автомобилистов предупреждают об изменении схемы движения. В обычном режиме Филевская линия заработает в понедельник, 10 июня.