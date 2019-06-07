РИАМО – 7 июн. На юго-востоке столицы произошла авария, в результате инцидента один из автомобилей отбросило на автобусную остановку, на момент ДТП людей на остановке не было, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«На улице Михайлова в районе дом 30/8 произошло ДТП, в результате чего одну из машин отбросило на остановку. На остановке в момент ДТП никого не было, никто не пострадал», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что на месте работают оперативные службы.