РИАМО - 7 июн. Пятница может стать самым жарким днем в Москве с начала текущего года, столбики термометра могут зафиксироваться на отметке 30-32 градуса тепла, прошлым самым жарким днем было 29 мая, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«По прогнозу сегодня ожидается 30-32 градуса. Самый жаркий день был 29 мая, тогда зафиксировали 29,4 градуса. Сегодня в 9 часов утра уже 27 градусов, это на три градуса теплее, чем в это же время вчера», – сказал Цыганков.

Он добавил, что, несмотря на ожидания синоптиков, четвергу не хватило всего 0,1 градуса, чтобы сравняться с самым жарким днем года. Вчера была зафиксирована температура 29,3 градуса.

Столичное управление МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в пятницу. Горожанам рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.