РИАМО – 7 июн. Проверка Генпрокуратуры РФ после катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье выявила, что дипломы пилотов, закончивших Южно-Уральский государственный университет, оказались недействительными, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в ходе надзорных проверок были выявлены факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие.

«В связи с этим с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств», – отмечается в материале.

В материале уточняется, что все пилоты, лишенные лицензии, изучали теорию в Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), а практике обучались в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа» и в «Челябинском летном училище гражданской авиации» (ЧЛУГА). Данные структуры не имели права обучать летчиков, так как не имели соответствующих сертификатов, лицензий и утвержденной Росавиацией программы подготовки.

Челябинские выпускники и раньше вызывали вопросы у надзорных органов, но вплотную они ими занялись после крушения в феврале прошлого года Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавшего из Москвы в Орск. Межгосударственный авиакомитет установил, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, обледенение которых произошло в ходе набора высоты. Командир экипажа, получив неверные данные о падении скорости, решил разогнать воздушное судно, переведя его в пикирование, во время которого и произошло столкновение с землей. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

В статье разъясняется, что по результатам проверок материалы в отношении пилотов Генпрокуратура направила в Росавиацию, которая по результатам своей проверки стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов.

Летчики, обжалуя действия Росавиации, обратились в суды по всей стране. В исках они, как правило, указывали, что не предоставляли недостоверные сведения для получения свидетельств пилотов: учились в ЮУрГУ, о чем свидетельствуют дипломы вуза, а летали, заключив соответствующие договоры, на тренажерах и воздушных судах «ЧелАвиа» и ЧЛУГА.

Однако суды иски отклонили, ссылаясь на то, что у всех трех структур отсутствовали действующие сертификаты и лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области авиации.

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. После авиакатастрофы Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании и выявила ряд нарушений.