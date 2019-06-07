РИАМО – 7 июн. Предупреждающие пешеходов надписи появятся еще на 46 нерегулируемых пешеходных переходах около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально значимых объектов, их уже начали наносить в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства столицы.

Надписи, напоминающие взрослым и детям о том, как нужно правильно переходить дорогу, наносятся на тротуарах вблизи пешеходных переходов.

«Мы назвали этот проект «Говорящие переходы». Такие надписи привлекают внимание пешеходов к их собственной безопасности на дороге. Предупреждающие надписи уже нанесены перед 49 нерегулируемыми пешеходными переходами в Москве, на которых были аварии с участием пешеходов. «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники» – такие надписи были нанесены в прошлом году на асфальте, они обращают внимание пешеходов на то, что прежде, чем выйти на проезжую часть, нужно обязательно убедиться в собственной безопасности, снять наушники, а родителям взять ребенка за руку», – отмечается в сообщении.

Перед пешеходными переходами на новых 46 адресах появятся надписи, которые предложили сами жители.

В октябре прошлого года ЦОДД проводил конкурс в социальных сетях на лучшую идею надписи. Лучшими идеями были признаны следующие работы – «Не перебегайте дорогу», «Играть на дороге опасно», «Не спеши – успеешь». Именно эти надписи будут нанесены по новым адресам.

«Помимо нанесения новых предупреждающих надписей, ЦОДД обновит уже существующие надписи, чтобы они были заметны для пешеходов. Все надписи будут нанесены и обновлены до 15 июня», – подчеркивается в материале.

Адреса новых пешеходных переходов, где будут нанесены предупреждающие надписи:

улица Дубининская, дом 10;

улица Михалковская, дом 13; улица Башиловская, дом 3, корпус 1;

Смоленский бульвар, дом 1/2;

улица Большая Переяславская, дом 1;

улица Нижегородская, дом 8;

улица Новая Басманная, дом 16, строение 8;

Мичуринский проспект, дом 20;

проспект Вернадского, дом 123;

улица Остоженка 40/1 (пересечение с Померанцевым переулком);

улица Александры Монаховой, дом 10;

улица 40 лет Октября, дом 8;

Октябрьский проспект, дом 12;

улица Мытная, дом 66;

Черноморский бульвар, дом 6;

ПКИО «Сокольники» (регулируемый пешеходный переход перед главным входом);

пешеходный переход через Московский проспект, перед входом в Измайловский парк;

улица Камчатская, дом 8 и дом 10;

улица Новогиреевская, дом 4;

Федеративный проспект, дом 26 корпус 2;

улица Шкулева, дом 2 строение 1;

перекресток улицы Шкулева и улицы Малышева;

улица Братиславская, дом 15;

улица Привольная, дом 37;

улица Лобачевского, дом 90А;

улица Авиаторов, дом 22;

улица Барклая, дом 5А;

улица Свободы, дом 57;

улица Живописная, дом 32;

улица Маршала Катукова, дом 23;

Зеленоград, Панфиловский проспект, напротив корпусов 1539, 1637;

Зеленоград, улица Летчика Полагушина, напротив корпуса 403А;

Зеленоград, Севелкинский проезд, корпус 360;

улица Миклухо-Маклая, дом 40А;

Севастопольский проспект, дом 20А;

улица Введенского, дом 13Б;

Ленинградский проспект, дом 46;

Ленинградский проспект, дом 71;

улица Советской армии, дом 9;

улица Декабристов, дом 39;

проезд по улице Пестеля, вдоль домов 8А-8Б-10А;

проезд по Северному бульвару, вдоль домов 8-10-12;

Ленинский проспект, дома 78-83;

улица Фотиева, дом 14 корпус 1-3;

улица Фотиева, дом 16;

улица Косыгина, дом 17.