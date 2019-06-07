РИАМО – 7 июн. Предупреждающие пешеходов надписи появятся еще на 46 нерегулируемых пешеходных переходах около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально значимых объектов, их уже начали наносить в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства столицы.
Надписи, напоминающие взрослым и детям о том, как нужно правильно переходить дорогу, наносятся на тротуарах вблизи пешеходных переходов.
«Мы назвали этот проект «Говорящие переходы». Такие надписи привлекают внимание пешеходов к их собственной безопасности на дороге. Предупреждающие надписи уже нанесены перед 49 нерегулируемыми пешеходными переходами в Москве, на которых были аварии с участием пешеходов. «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники» – такие надписи были нанесены в прошлом году на асфальте, они обращают внимание пешеходов на то, что прежде, чем выйти на проезжую часть, нужно обязательно убедиться в собственной безопасности, снять наушники, а родителям взять ребенка за руку», – отмечается в сообщении.
Перед пешеходными переходами на новых 46 адресах появятся надписи, которые предложили сами жители.
В октябре прошлого года ЦОДД проводил конкурс в социальных сетях на лучшую идею надписи. Лучшими идеями были признаны следующие работы – «Не перебегайте дорогу», «Играть на дороге опасно», «Не спеши – успеешь». Именно эти надписи будут нанесены по новым адресам.
«Помимо нанесения новых предупреждающих надписей, ЦОДД обновит уже существующие надписи, чтобы они были заметны для пешеходов. Все надписи будут нанесены и обновлены до 15 июня», – подчеркивается в материале.
Адреса новых пешеходных переходов, где будут нанесены предупреждающие надписи:
улица Дубининская, дом 10;
улица Михалковская, дом 13; улица Башиловская, дом 3, корпус 1;
Смоленский бульвар, дом 1/2;
улица Большая Переяславская, дом 1;
улица Нижегородская, дом 8;
улица Новая Басманная, дом 16, строение 8;
Мичуринский проспект, дом 20;
проспект Вернадского, дом 123;
улица Остоженка 40/1 (пересечение с Померанцевым переулком);
улица Александры Монаховой, дом 10;
улица 40 лет Октября, дом 8;
Октябрьский проспект, дом 12;
улица Мытная, дом 66;
Черноморский бульвар, дом 6;
ПКИО «Сокольники» (регулируемый пешеходный переход перед главным входом);
пешеходный переход через Московский проспект, перед входом в Измайловский парк;
улица Камчатская, дом 8 и дом 10;
улица Новогиреевская, дом 4;
Федеративный проспект, дом 26 корпус 2;
улица Шкулева, дом 2 строение 1;
перекресток улицы Шкулева и улицы Малышева;
улица Братиславская, дом 15;
улица Привольная, дом 37;
улица Лобачевского, дом 90А;
улица Авиаторов, дом 22;
улица Барклая, дом 5А;
улица Свободы, дом 57;
улица Живописная, дом 32;
улица Маршала Катукова, дом 23;
Зеленоград, Панфиловский проспект, напротив корпусов 1539, 1637;
Зеленоград, улица Летчика Полагушина, напротив корпуса 403А;
Зеленоград, Севелкинский проезд, корпус 360;
улица Миклухо-Маклая, дом 40А;
Севастопольский проспект, дом 20А;
улица Введенского, дом 13Б;
Ленинградский проспект, дом 46;
Ленинградский проспект, дом 71;
улица Советской армии, дом 9;
улица Декабристов, дом 39;
проезд по улице Пестеля, вдоль домов 8А-8Б-10А;
проезд по Северному бульвару, вдоль домов 8-10-12;
Ленинский проспект, дома 78-83;
улица Фотиева, дом 14 корпус 1-3;
улица Фотиева, дом 16;
улица Косыгина, дом 17.
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