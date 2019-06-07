РИАМО – 7 июн. Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу, спасением от зноя станет потребление питьевой воды в больших количествах, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС Росси по столице.

По прогнозам синоптиков Росгидромет днем в пятницу местами по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды», – отмечается в сообщении.

В случае необходимости нужно обращаться по номеру «101» или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.