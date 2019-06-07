РИАМО – 7 июн. В Москомстройинвест с 31 мая по 6 июня поступило 61 обращение на достройку зданий в столице по «старой схеме» без открытия эскроу-счета, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Заявления подали крупнейшие девелоперы Москвы – группы компаний ПИК, Инград, Донстрой и другие», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Заявления застройщиков проверяют эксперты Москомстройинвеста совместно со специалистами Мосгосстройнадзора и Росреестра – по итогам будут выданы заключения о соответствии критериям (ЗОСК). Регламентированный срок рассмотрения обращений – 15 дней.

«Дольщики и все заинтересованные лица смогут ознакомиться с перечнем застройщиков, а также узнать, какие объекты разрешено достраивать по «старой схеме», на сайте ЕИСЖС (Единой информационной системы жилищного строительства) по адресу: наш.дом.рф. Сведения будут размещаться по мере выдачи ЗОСК», – уточнила Пятова.

Кроме того, для завершения работ на объектах по «старой схеме» инвестор обязан заключить не менее 10% ДДУ в строящемся проекте (расчет ведется от реализуемой площади, указанной в проектной декларации).

«Также степень готовности проекта должна составлять не менее 30% с учетом не только строительного конструктива, но и финансовой готовности. В некоторых случаях по законодательству степень готовности может быть снижена до 15%, если, к примеру, в рамках реализации проекта строятся социальные объекты, или до 6%, если, например, компания достраивает проблемный объект», – разъясняется в материале.

В России реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля текущего года застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. При этом часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.