РИАМО – 7 июн. Самый живописный участок набережной Тараса Шевченко в столице до 1 ноября по выходным дням будет пешеходной зоной, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Для того, чтобы у жителей города было больше мест для комфортных прогулок в теплое время года, данный участок снова станет пешеходным.

«С 8 июня по 1 ноября движение автомобилей на участке от дома 12 строение 26 по Кутузовскому проспекту до моста «Багратион» по выходным будет запрещено. Ограничение действует с 23 часов накануне выходного или праздничного дня до 6 утра следующего рабочего дня», – отмечается в сообщении.

В указанный период времени там будут устанавливаться дорожные блокираторы.

«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. На подъездах к закрытому участку будут установлены информационные щиты», – поясняется в материале.

Схема организации дорожного движения будет аналогичной прошлым годам.

«Изменения движения по выходным и праздничным дням не создают никаких неудобств для автомобилистов», – подчеркивается в сообщении.

Выбранный участок набережной станет одной из самых привлекательных зон отдыха для пешеходов жителей столицы. Первый раз набережная Тараса Шевченко стала пешеходной летом 2017 года.