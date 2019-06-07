РИАМО – 7 июн. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с участием главреда телеканала RT Маргариты Симоньян и юриста ФБК Любови Соболь, передает Федеральное агентство новостей.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян накануне вечером была госпитализирована после встречи с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. В редакции радиостанции «Эхо Москвы», куда Симоньян пришла на эфир, Соболь стала настаивать на интервью, но главред RT заявила, что собеседница ей не нравится и ей нельзя нервничать из-за беременности. Впоследствии эфир программы «Все сложно» был сорван.

«Соболь – это животное. А теперь попробуйте поспорить», – написала Захарова в своем Facebook.

При этом в заметке российского дипломата нет утверждения, что обозначение «животное» адресовано именно юристу ФБК Любови Соболь.

По словам самой Симоньян, сейчас ее оставили в медучреждении на сутки из-за угрозы для будущего ребенка. Сейчас она находится на 18-й неделе беременности.