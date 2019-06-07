РИАМО – 7 июн. На северо-востоке Москвы приступили к устройству экотропы, работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории поймы реки Яузы, которая проходит вдоль улицы Заповедная, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«Экотропа появится недалеко от демонтированного горнолыжного комплекса, в районе дома 5 по улице Заповедная. В этой части парка расположено несколько существующих холмов, которые превратят в смотровые площадки и соединят между собой экомаршрутом с разнообразными вариантами прогулок по нему. Таким образом, эта территория будет включена в общее пешеходное пространство парка», – отмечается в сообщении.

На сегодняшний день участок полностью расчищен от мусора и произведена планировка холмов. Сейчас ведется монтаж свай на месте видовых точек и там, где в будущем пройдет пешеходный маршрут. После этого с помощью металокаркаса будет сформирован конструктив смотровых площадок и экотропы. Затем конструкцию обошьют деревянными досками из лиственницы, а для безопасности оборудуют поручнями.

«Всего на этой территории обустроят четыре смотровые площадки, с которых будет открываться вид на живописные долины рек Яуза и Чермянка. Их устройство будет вестись на разной высоте от 1,5 до 10 метров. Самой большой и необычной станет смотровая площадка, которая расположится на высоте в 10 метров. Ее площадь составит порядка 200 квадратных метров, а выполнят ее в форме восьмиугольника. Оставшиеся три площадки расположат чуть ниже по уровню прохождения экотропы. Площадь каждой из них составит 35 квадратных метров. В целом протяженность экомаршрута с учетом прогулок по смотровым площадкам – 400 метров», – подчеркивается в материале.

Один из вариантов маршрута свяжут с прогулочной галереей, которая появится на месте снесенного горнолыжного комплекса. К ее устройству приступят в скором времени.

На протяжении всего экомаршрута, а также в зонах смотровых площадок установят парковые опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Променад на Яузе станет новым центром притяжения, здесь можно будет просто погулять или посидеть на лавочке, наслаждаясь живописным видом.

Кроме того, в районе «Певческого поля» появится трехступенчатая терраса, по которой можно будет спуститься к линии реки Яузы. Ее площадь составит порядка 200 квадратных метров.

Помимо этого, в парке обновят дорожно-тропиночную сеть. Также запланировано привести в порядок древесно-кустарниковую растительность и выполнить работы по дополнительному озеленению, включая высадку деревьев и кустарников.

«Кроме того, проведут ремонт подпорных стенок и лестниц. Инфраструктуру парка приспособят для людей с ограниченными возможностями. Также обустроят детские площадки с разнообразным игровым оборудованием», – заключается в сообщении.