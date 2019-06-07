РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июн. Полицейские в Королеве за неделю оштрафовали почти 40 человек за распитие алкоголя в общественных местах и появление в нетрезвом виде, нарушение ПДД и мелкое хулиганство, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Курорт – 2019» в период с 30 мая по 6 июня сотрудниками УМВД России по Королеву были проверены места массового отдыха населения и объекты санаторно-курортного комплекса, расположенные на территории города.

«За совершение административных правонарушений составлено 38 административных протоколов по признакам правонарушений, предусмотренных: статьями 20.20, 20.21, 12.9, 12.29, 20.01 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За нарушения предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысяч рублей», – сказала Еруновская.

Граждане были привлечены к ответственности за употребление алкогольных напитков в общественных местах, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за превышение скорости движения на дороге, за нарушения ПДД и за мелкое хулиганство.