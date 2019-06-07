РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. Монтаж системы утилизации свалочного газа на закрытом полигоне твердых бытовых отходов(ТБО) «Кучино» в Балашихе планируют завершить в конце июля этого года, будет пробурено 112 скважин для откачки свалочного газа, формирование тела полигона выполнено на 95%, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Шестого июня состоялось заседание рабочей группы по рекультивации полигона «Кучино», на котором обсудили этапы работ. В нем приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида, исполнительный директор компании «Экоком» Алексей Яковлев, председатель Общественной палаты горокруга Елена Жарова, представители общественности, другие.

«Всего будет 112 скважин для откачки свалочного газа. Сейчас пробурена 91 скважина. Идет подключение этих скважин к магистральному трубопроводу. Установлены компрессорные станции – две штуки и система газоочистки. Это то, что сейчас работает в режиме пусконаладочных работ. Срок окончания – 31 июля 2019 года», – сказал Яковлев.

Он добавил, что работы по рекультивации ведутся круглосуточно. Формирование тела полигона выполнено на 95%. Грунтом пересыпано 40% полигона. Задействовано около 50 единиц техники.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.