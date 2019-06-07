РИАМО – 7 июн. Полицейские в подмосковной Балашихе задержали подозреваемого в незаконном культивировании более 60 кустов конопли, им оказался ранее судимый 46-летний местный житель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник оборудовал подвальное помещение своего частного дома, расположенного по улице Пехра-Покровская, под специализированный парник, где выращивал наркосодержащие растения. Для этого мужчина закупил семена, удобрения, тепловые лампы и другое необходимое оборудование», – сказала начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в ходе обыска жилища в парнике сотрудники полиции обнаружили и изъяли 56 кустов растений, а также девять кустов, выращенных на прилегающем к дому участке.

«В результате химического исследования установлено, что изъятое является наркосодержащим растением – коноплей», – дополнила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в сообщении.