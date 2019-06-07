РИАМО - 7 июн. В Ленинском районе Подмосковья завершаются общественные слушания по объединению в городской округ, в районном центре культуры и досуга в Видном 5 июня состоялись районные слушания, их участниками стали местные жители, представители районной администрации, депутаты и члены Общественной палаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Административная реформа завершается в Московской области. Ленинский район стал последним муниципалитетом, где запущена данная процедура. В прошедших на территории муниципалитета слушаниях приняли участие свыше 1 тысячи человек.

«У нас многотысячное поселение, которое хочет иметь свою дорогу. А нам мешают, потому что у нас есть межеванные дороги нашего соседа (сельское поселение Совхоз имени Ленина – ред.). Я не хочу, чтобы от нас отгораживались забором. Мы должны быть единой территорией», – обратилась предприниматель из Развилки Марина Садр Амели к главе муниципалитета Валерию Венцалю.

Объединение муниципалитета в городской округ обеспечивает конструктивное решение вопросов местного значения, оптимизацию кадровых ресурсов. Как показывает практика, других объединившихся муниципалитетов, власти реагируют на жизненные потребности населения быстрее.

Ленинский район объединяется без изменения границ, после этого начнется формирование единого бюджета. По оценке финансового управления, экономия бюджета составит около 150 миллионов рублей в год.

«Депутатов станет меньше, зато денег в бюджете будет больше. На несколько детских площадок станет больше или появится новый детский сад», – сказал депутат городского поселения Видное от ЛДПР Евгений Журавлев.

По мнению председателя партии «Роста» в Ленинском районе Романа Харланова, городской округ на сегодняшний день – самая эффективная форма управления.

«В этом году Ленинскому району исполняется 90 лет и 74 из них он управлялся единым бюджетом. Эффективно управлять можно только тогда, когда бюджет будет в одних руках. Жизнь меняется, и как бы кому не хотелось время удельных княжеств прошло. Настало время жить единым бюджетом, единой территорией», – заключил Харланов.

Ранее глава Ленинского района Валерий Венцаль обратился к депутатам с инициативой объединения муниципалитета в городской округ, по его мнению, это позволит сэкономить средства.