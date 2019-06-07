РИАМО – 7 июн. На портале «Наш город» у жителей столицы появилась возможность оставлять сообщения об отсутствии растений на клумбах и увядших цветах, при этом не важно, где находится цветник, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале «Наш город» теперь можно сообщить об отсутствии растений на клумбах и увядших цветах. При этом не имеет значения, где именно расположен цветник – во дворе жилого дома, на улице или в парке», – говорится в сообщении.

Для того чтобы оставить сообщение на портале, необходимо выбрать одну из категорий, соответствующих территории, где обнаружена проблема: «Мой двор», «Моя дорога» или «Городская инфраструктура». Далее нужно перейти в раздел «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями», затем – во вкладку «Цветники и клумбы» и указать проблему.

«Мы не только оформляем для москвичей важнейшие документы, но и помогаем им заботиться о своем здоровье. Во флагманских офисах «Мои документы» работают медицинские кабинеты «Мое здоровье», в которых можно пройти экспресс-обследование, в том числе определить жизненно важные показатели, такие как уровень общего холестерина и глюкозы в крови, измерить рост, взвеситься и проверить зрение. А теперь и в каждом районном центре до конца месяца у жителей есть возможность измерить артериальное давление», – уточнила заместитель директора по связям с общественностью центров госуслуг Москвы Анастасия Загородникова.

Ранее на портале открылись весенне-летние темы. Горожане могут сообщить о проблемах, типичных для теплого времени года, – например, о вытоптанном газоне или неправильном уходе за деревьями во дворах, в парках и вдоль дорог.

«Пожаловаться на стертую дорожную разметку можно в разделе «Моя дорога». Кроме того, о некоторых проблемах можно сообщить в теме «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями». На портале есть возможность написать о побелке на деревьях, провалах грунта во дворах, на дорогах и в парках. Кроме того, можно сообщить о невыкорчеванных пнях. В прошлом сезоне благодаря этим темам было решено более 60 тысяч проблем горожан», – дополняется в материале.

Сезонные темы позволят жителям контролировать работу городских служб в режиме онлайн. Подробное описание того, на что можно пожаловаться, представлено в разделе «Полезная информация».

Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. За все время работы он помог решить более 3,4 миллиона городских проблем.