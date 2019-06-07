РИАМО – 7 июн. Москвичи могут отпраздновать День России почти в 30 городских парках, в которых пройдут музыкальные концерты, игры, конкурсы и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Праздничную программу ко Дню России подготовили 28 парков столичного департамента культуры. Отметить 12 Июня можно в Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и других парках Москвы. Практически во всех зонах отдыха в этот день пройдут музыкальные концерты. На сценах под открытым небом выступят джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполнят песни о России», – говорится в сообщении.

Кроме того, в парках можно поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах, посетить уроки по рисованию и даже научиться делать воздушных змеев.

«Желающим узнать больше о географии нашей страны будет полезно посетить сад «Эрмитаж». В день праздника там расскажут много нового о крупнейших озерах и реках, а также морях и океанах, омывающих Россию. Лекции прочитают ученые-географы и путешественники на летней эстраде сада в 14:05, 15:10 и 15:50», – добавляется в материале.

Дети смогут принять участие в необычном мастер-классе. У летней эстрады сада появится шестиметровый корабль. Под руководством художника ребята раскрасят борт судна в цвета российского флага. Краски и кисточки им выдадут на месте. Мальчишки и девчонки также смогут пройти по лабиринту внутри корабля. Завершит празднование Дня России в саду «Эрмитаж» музыкальный конкурс на главной сцене парка. С 18:00 до 21:00 молодые артисты споют песни о Москве. Их выступления оценит жюри, в состав которого войдут звезды эстрады: Владимир Пресняков, Анита Цой, Владимир Девятов, Марина Хлебникова. Финалисты конкурса получат подарки.

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«В парке «Сокольники» откроется выставка картин, авторов которых вдохновил дух праздника. Полотна создадут прямо на месте, и посетители смогут увидеть художников за работой. Для детей в «Сокольниках» организуют творческие мастер-классы по изготовлению сувениров. Кроме того, ребята смогут послушать лекцию экологов о том, насколько многообразна и уникальна природа нашей страны и почему так важно сохранять ее и беречь. В музыкальной программе парка – выступление артистов с песнями о России», – уточняется на сайте.

Кроме того, всем ценителям фортепианной музыки следует посетить Парк Горького. Основным событием 12 июня здесь станет марафон пианистов. Музыкальную эстафету проведут в ажурной беседке парка с 14:00 до 19:00. Пианисты сыграют известные произведения русских классиков, а также исполнят собственные сочинения. Выступление каждого участника продлится 15 минут. Атмосферу праздника в Измайловском парке создаст джазовый оркестр. Послушать музыкантов, посмотреть выступления танцоров и артистов театра можно с 13:00 до 19:00 на главной сцене парка.

Своей музыкальной программой любителей джаза порадует и парк «Зарядье». А музей-заповедник «Царицыно» отметит 12 Июня большим праздничным концертом. В Баженовском зале Большого дворца выступит камерный оркестр Antonio Orchestra под руководством Антона Паисова.

На главной сцене Воронцовского парка 12 июня можно будет посмотреть на соревнования боксеров-любителей из Москвы и Московской области.

«Бесплатные уроки по рисованию проведут в парке «Фили», а также в парке Олимпийской деревни и парке 50-летия Октября. В парке «Красная Пресня» и в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» можно научиться делать воздушных змеев и модели самолетов из картона», – подчеркивается в сообщении.

День России можно отпраздновать на ВДНХ, где пройдет ежегодный фестиваль гостеприимства «Самоварфест». Гостей праздника ждет ярмарка ремесел, концерты национальных коллективов со всей страны и популярных артистов, а также традиционное русское чаепитие с самоваром.

День России – ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР – 12 июня.