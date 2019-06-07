РИАМО – 7 июн. Панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке, которые были недавно переданы Китаем России, можно посетить раним утром без предварительной регистрации, а с 10:00 до 21:00 только по предварительной записи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Особый график ввел Московский зоопарк для посещения своих новых обитателей – двух больших панд Жуи и Диндин. Самца и самку привезли сюда недавно из Китая», – говорится в сообщении.

Специальное расписание будет действовать в летние месяцы. Ежедневно с 08:00 до 10:00 навестить медведей могут все желающие, специальная регистрация на утренние посещения не требуется.

«В это время суток панды особенно активны. Проснувшись, они умываются, завтракают бамбуком, играют, а также выполняют различные задания по просьбе киперов в рамках специальных тренингов», – отмечается в материале.

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С 10:00 до 21:00 посмотреть, как живут Жуи и Диндин, можно будет только по предварительной регистрации. Запись на сеансы ведется на официальном сайте зоопарка и на специальной стойке, расположенной на подходе к павильону «Фауна Китая».

Сеанс длится 30 минут. Одна группа включает до 200 человек. Именно столько гостей может вместить павильон «Фауна Китая» за один раз. После каждого сеанса будут небольшие перерывы. За это время панды могут побыть в тишине, а сотрудники зоопарка – подготовить павильон для следующей группы посетителей. Сеансы бесплатные и покупки дополнительного входного билета не требуют. Нужно только приобрести билет в зоопарк.

«Мы надеемся, что благодаря специальному режиму удастся избежать столпотворения в павильоне и, что самое важное, защитить животных от лишнего стресса. За соблюдением правил посещения в павильоне будут следить специалисты зоопарка. В новом доме больших панд запрещена фотосъемка со вспышкой. Также недопустимо шумно вести себя, стучать по стеклу вольера, прислоняться к нему, пытаться перекинуть посторонние предметы или еду через экспозиционное стекло», – подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут содержаться в зоосаде в течение 15 лет. Тем не менее юридически они, как и все большие панды в мире, являются собственностью КНР. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.

«Появление больших панд в Московском зоопарке – долгожданное и значимое событие. Мы благодарны нашим коллегам из Китая за оказанную честь и высокое доверие и рады быть частью одной из самых масштабных природоохранных инициатив современности. Надеемся, что наш зоопарк станет уютным домом для этих уникальных животных», – добавила Акулова.

Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке «Волонг», а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике «Дуцзянъянь». Самец гораздо крупнее самки и весит 96 килограммов, в то время как она – около 58. Вес панд полностью соответствует весу молодых особей.

По словам Акуловой, взвешиваются панды каждый день. По просьбе киперов они заходят в специальный внутренний вольер, где установлены весы. В помещении также предусмотрено приспособление для осмотра лап: панды охотно кладут их на специальную металлическую подложку и позволяют осмотреть.

Последний раз панды недолго гостили в Московском зоопарке в 2001 году. Тогда в рамках проведения Дней культуры Пекина в Москве из КНР привезли двух медведей. Для их содержания специально оборудовали павильон. Самец Бен-Бен и самка Вэн-Вэн провели в зоосаде два месяца, после чего их благополучно вернули на постоянное место жительства в Пекинский зоопарк.

Большая панда занесена в Международную Красную книгу в категории «уязвимый вид». Встречаются большие панды в некоторых провинциях Китая, в частности в Шэньси, Ганьсу и Сычуань, а также в Тибете. Взрослые особи мужского пола могут достигать веса до 180 килограммов, а длина их тела составляет от 1,2 до 1,8 метра. Самки несколько меньше, их вес варьируется от 50 до 100 килограммов, а длина тела – от одного до полутора метров. Тело панд достаточно массивное, оно покрыто густой белой шерстью. На лапах, ушах и вокруг глаз мех контрастного черного цвета.

Панды – одиночные животные. В природе у каждой особи отдельный участок. Самец и самка встречаются на короткий период времени, чтобы обзавестись потомством. Питаются панды бамбуком. В Московском зоопарке им также дают морковь, яблоки и специальные зерновые печенья, которые самостоятельно пекут сотрудники зоосада. Продолжительность жизни панд в зоопарках может достигать 30 и более лет.