РИАМО - 7 июн. В столичных центрах госуслуг «Мои документы» до 30 июня продлили акцию «Узнай уровень своего артериального давления», которая стартовала 17 мая и была приурочена ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Измерить артериальное давление и получить консультации специалистов можно во всех центрах госуслуг «Мои документы» до 30 июня включительно. Специалисты ждут горожан ежедневно с 08:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Таким образом, столичный департамент здравоохранения продлевает акцию «Узнай уровень своего артериального давления». Ранее предполагалось, что она будет идти в центрах госуслуг только до 24 мая.

«Помимо офисов «Мои документы», в акции, стартовавшей 17 мая, приняли участие 30 медицинских учреждений столичного департамента здравоохранения – это поликлиники и центры здоровья. В них можно было измерить уровень артериального давления, рост и индекс массы тела. В некоторых медучреждениях горожане имели возможность дополнительно сдать экспресс-анализ для определения уровня глюкозы и холестерина в крови, а также сделать электрокардиограмму», – добавляется в материале.

Диагностику можно было пройти и вне стен медицинских организаций – в парках, торговых центрах и центрах социального обслуживания населения. Кроме того, участники акции получили консультации терапевтов, врачей общей практики и кардиологов, а также прослушали лекции о профилактике гипертонии. Бесплатные мероприятия проходили до 31 мая.

«Услуга по измерению артериального давления, доступная в многофункциональных центрах, пользовалась большим спросом у москвичей. За все время проведения акции в ней приняли участие около 80 тысяч человек, из них 60 тысяч измерили давление и получили рекомендации специалистов именно в центрах «Мои документы». По многочисленным просьбам посетителей центров госуслуг мы решили продлить срок ее действия до конца месяца», – сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Громова.

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией проходит ежегодно 17 мая начиная с 2006 года. Он учрежден по инициативе Всемирной лиги борьбы с гипертонией и Международного общества гипертонии. В этот день проводятся различные мероприятия, посвященные профилактике заболевания и здоровому образу жизни.