РИАМО - 7 июн. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха составит до плюс 31 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от 29 до 31 градуса, по области от 26 до 31 градуса», – говорится в сообщении.

Ветер переменный слабый, атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Синоптики отмечают, что в Москве и области сохранится повышенный фон атмосферного давления, а жара усилится. Даже для здоровых людей такая погода не комфортна, а людям метеозависимым и ослабленным болезнями придется нелегко.

«Для облегчения самочувствия рекомендуется пить больше жидкости, отдавая предпочтение травяным чаям и воде без газов. Необходимо ограничить физические нагрузки, соблюдать режим труда и отдыха. В дневные часы постараться не находиться на открытом солнце. Прогулки совершать лучше в утренние и вечерние часы», – добавляется в материале.