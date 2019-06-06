РИАМО - 6 июн. В 37 столичных территориальных центрах социального обслуживания и их 96 филиалах открылись комнаты прохлады, за сутки их могут посетить более 9 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Комнаты работают с 09:00 до 20:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 18:45 (по пятницам) и с 09:00 до 16:00 (по субботам).

«Здесь установлены кондиционеры, есть кулеры с водой. Кроме того, в центрах социального обслуживания можно посмотреть телевизор, почитать и поиграть в настольные игры», - отмечается в материале.

Соцработники регулярно проводят мониторинг состояния здоровья и самочувствия жителей, состоящих на надомном социальном обслуживании. Горожан просят придерживаться общих правил, чтобы избежать негативных последствий жары.

Комнаты прохлады в центрах социального обслуживания работают с лета 2010 года, когда в столице стояла аномальная жара, а состояние воздуха резко ухудшилось.

Специалисты советуют не выходить на улицу в часы, когда солнце достигает пика своей активности. Кроме того, важно избегать интенсивной физической нагрузки. Работать на открытом воздухе желательно до 10:00 или после 16:00.

Если все же нужно покинуть помещение, то следует надеть светлую одежду из легких натуральных тканей и головной убор, пить как можно больше воды и пользоваться солнцезащитными средствами.