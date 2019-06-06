РИАМО - 6 июн. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Московской области и компанией «Пальмира Групп», которым предполагается создание гостиничного комплекса в городском поселении Видное Ленинского района недалеко от усадьбы Тимохино-Салазкино, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Подписавший документ со стороны регионального правительства министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан сообщил, что комплекс должен быть построен до 2020 года. Объем инвестиций оценивается в 900 миллионов рублей. При этом должно быть создано более 150 новых рабочих мест», - отмечается в материале.

Министр также уточнил, что в рамках соглашения правительство области окажет проекту консультационную и методическую помощь и будет способствовать созданию благоприятных условий и инвестиционного климата в сфере развития промышленности. Среди планируемых мер поддержки проекта - налоговые льготы на прибыль и имущество.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.