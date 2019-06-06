РИАМО - 6 июн. Соглашение о сотрудничестве в реализации строительства многофункционального производственно-складского комплекса в городском округе Истра подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан и представитель индустриального парка «Ориентир» Алексей Бондарчук, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Многофункциональный производственно-складской комплекс «Ориентир-Запад» появится в городском округе Истра.

«Предполагается, что в проект по созданию комплекса, в том числе, в инженерно-транспортную инфраструктуру будет вложено не менее 14,7 миллиарда рублей», - отметил Ан.

При этом будет создано более 5 тысяч новых рабочих мест на территории Московской области.

Министр уточнил, что соглашение рассчитано на десять лет, в его рамках правительство региона будет оказывать консультационную и методическую помощь, а также способствовать созданию благоприятных условий и инвестиционного климата в сфере развития промышленности.

«На ПМЭФ-2019 Московская область планирует подписать соглашений более чем на 167 миллиардов рублей, что сопоставимо с результатом предыдущих пяти лет. Инвестиции в инфраструктуру - инженерную, логистическую, индустриальную и, конечно, социальную дают эффект масштаба. Практически все предыдущие - реализованы или в активной стадии реализации», - добавил Ан.

Генеральный директор компании «Ориентир» Андрей Постников отметил, что Московская область – это «очень удобный и комфортный регион с точки зрения взаимодействия с властью, здесь создан хороший инвестиционный климат, комфортные условия для развития бизнеса. Регион имеет ряд преимуществ для развития складского рынка. Здесь развитая транспортная инфраструктура».

«Кроме того, Московский регион, будучи крупнейшим рынком сбыта товаров народного потребления, требует эффективно работающего складского и логистического сектора», - подчеркнул Постников.

Проект производственно-складского комплекса «Ориентир-Запад» реализуется на земельном участке общей площадью 107,4 гектара, объекты капитального строительства займут 41 гектар. Общая площадь зданий составит 600 тысяч квадратных метров. Строительство объекта начнется в 2020 году и будет осуществляться поэтапно.

Первые резиденты начнут работать уже в 2020-2021 годах. Объект имеет стратегическую локацию и хорошую транспортную доступность – в 35 километрах от МКАД, в непосредственной близости от крупных транспортных магистралей.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, власти региона представят на форуме масштабные проекты, которые позволят создать около 18 тысяч рабочих мест в разных частях Подмосковья – в Кашире, Ступине, Наро-Фоминске, Одинцове, Домодедове, что станет большим подспорьем для экономики региона.