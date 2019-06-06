РИАМО - 6 июн. Соглашение о сотрудничестве в реализации строительства многофункционального производственно-складского комплекса в городском округе Истра подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан и представитель индустриального парка «Ориентир» Алексей Бондарчук, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.
Многофункциональный производственно-складской комплекс «Ориентир-Запад» появится в городском округе Истра.
«Предполагается, что в проект по созданию комплекса, в том числе, в инженерно-транспортную инфраструктуру будет вложено не менее 14,7 миллиарда рублей», - отметил Ан.
При этом будет создано более 5 тысяч новых рабочих мест на территории Московской области.
Министр уточнил, что соглашение рассчитано на десять лет, в его рамках правительство региона будет оказывать консультационную и методическую помощь, а также способствовать созданию благоприятных условий и инвестиционного климата в сфере развития промышленности.
«На ПМЭФ-2019 Московская область планирует подписать соглашений более чем на 167 миллиардов рублей, что сопоставимо с результатом предыдущих пяти лет. Инвестиции в инфраструктуру - инженерную, логистическую, индустриальную и, конечно, социальную дают эффект масштаба. Практически все предыдущие - реализованы или в активной стадии реализации», - добавил Ан.
Генеральный директор компании «Ориентир» Андрей Постников отметил, что Московская область – это «очень удобный и комфортный регион с точки зрения взаимодействия с властью, здесь создан хороший инвестиционный климат, комфортные условия для развития бизнеса. Регион имеет ряд преимуществ для развития складского рынка. Здесь развитая транспортная инфраструктура».
Проект производственно-складского комплекса «Ориентир-Запад» реализуется на земельном участке общей площадью 107,4 гектара, объекты капитального строительства займут 41 гектар. Общая площадь зданий составит 600 тысяч квадратных метров. Строительство объекта начнется в 2020 году и будет осуществляться поэтапно.
Первые резиденты начнут работать уже в 2020-2021 годах. Объект имеет стратегическую локацию и хорошую транспортную доступность – в 35 километрах от МКАД, в непосредственной близости от крупных транспортных магистралей.
В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, власти региона представят на форуме масштабные проекты, которые позволят создать около 18 тысяч рабочих мест в разных частях Подмосковья – в Кашире, Ступине, Наро-Фоминске, Одинцове, Домодедове, что станет большим подспорьем для экономики региона.
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