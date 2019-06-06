РИАМО - 6 июн. Двух малышей, которых мать бросила в хостеле в подмосковных Котельниках, возможно, выпишут из больницы в начале следующей недели, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Неизвестная женщина 28 мая оставила двоих малолетних детей, мальчика и девочку, в хостеле Котельников и не вернулась за ними. Сотрудники хостела только на следующий день обратились с сообщением в правоохранительные органы.

«Детей могут выписать из больницы в начале следующей недели», - сказал собеседник агентства.