РИАМО - 7 июн. Изменения в графике движения поездов «Аэроэкспресс» ожидаются с пятницы в связи с проведением плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В ночь с 7 на 8 июня произойдут изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Киевским вокзалом и аэропортом «Внуково», – отмечается в сообщении.

Кроме того, 8 и 9 июня произойдут изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово».

В период с 5 июня по 1 июля (кроме 10 июня) изменится время отправления и прибытия аэроэкспресса, отправляющегося в 0:30 с Павелецкого вокзала.

Пассажиров просят предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы «Аэроэкспресс».

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8(800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.