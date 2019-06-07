РИАМО - 7 июн. Расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится с пятницы по 9 июня, еще раз корректировки будут вноситься 15 июня, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

РЖД проводит реконструкцию остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги. Старые платформы демонтированы, на их месте развернуты работы по строительству новой современной пассажирской инфраструктуры. Специалисты приступают к строительству подземного перехода. Работы пройдут без остановки движения поездов, однако потребуют внесения изменений в расписание пригородных поездов.

«Специалисты будут поэтапно проводить земляные работы под первым и вторым главными путями в период технологических «окон». На этот период диспетчеры МЖД организуют пропуск поездов на участке Солнечная – Внуково по одному пути в реверсивном режиме», – отмечается в сообщении.

Первые технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время с максимальным использованием выходных дней: с 7 на 8 июня (с 21:30 до 9:00), с 8 на 9 июня (с 21:40 до 9:40) и с 14 на 15 июня (с 21:00 до 9:00). Такое время выбрано специально, чтобы максимально возможно сохранить расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездок время.

Во время «окон» из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями «Лесной Городок», «Апрелевка», «Нара», «Новопеределкино» и «Малоярославец».