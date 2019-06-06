РИАМО - 6 июн. Организатор убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича, которое произошло в 2009 году в столице, установлен и в настоящее время задержан, сообщает «Интерфакс».

«Об этом заявил следователь на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте Али Белхороева, являющегося фигурантом расследования убийства бизнесмена», - говорится в сообщении.

При этом, имя организатора убийства названо не было.

Израильский и российский бизнесмен, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак» (Московская область) и организатор гастролей российских звезд Шабтай фон Калманович был убит 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в своем автомобиле Mercedes-Benz S 500. Киллеры из поравнявшейся с иномаркой «Приоры» выпустили в него два десятка пуль из автоматического оружия. Его водитель получил тяжелые ранения, но выжил.

Заказчики убийства предпринимателя до настоящего времени не установлены.