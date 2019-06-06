РИАМО - 6 июн. На территории столицы до конца лета планируют провести диагностику восьми из 15 подводных газопроводов-дюкеров, первым пройдет диагностику 300-метровый дюкер «Борисовские пруды», говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Акционерное общество «Мосгаз» приступило к диагностике подводных газопроводов-дюкеров - важной части газораспределительной системы, по которым газ транспортируется через Москву-реку, Яузу и водохранилища на предприятия генерации и промышленного комплекса столицы.

«Программа обследования и ремонта дюкеров – одна из приоритетных эксплуатационных задач компании. С целью надежного и безопасного функционирования газораспределительной системы подводные газопроводы в обязательном порядке раз в три года диагностируются и, при необходимости, ремонтируются, что гарантирует обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям», - сказал гендиректор «Мосгаза» Гасан Гасангаджиев.

Он уточнил, что в текущем году в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему сезону ревизию пройдут восемь из 15 дюкеров, расположенных на десятиметровых глубинах. Четыре дюкера подлежат ремонту, а еще на четырех запланировано тщательное обследование специализированными организациями, имеющими право выполнения подводно-технических работ.

Первым пройдет диагностику 300-метровый дюкер «Борисовские пруды», построенный в 2000 году на глубине в пять метров, через который газ поступает крупным промышленным потребителям: РТС «Курьяново», Курьяновские очистные сооружения, ГРП «Люблино-2» и «Орехово-Борисово кв. 3», а также коммунально-бытовому и жилому секторам ЮВАО и ЮАО столицы.

Кроме того, в июне подводно-техническому обследованию подвергнутся еще три газопровода, проходящие через реки Сходню и Лихоборку. При этом специалисты проверят дюкеры на герметичность и возможные повреждения изоляции.

Одновременно за летне-осенний сезон ремонтные работы по восстановлению твердого грунта над газопроводами будут завершены на дюкере «Голутвинский» на обводном канале реки Москвы, «Щукинский» через Москву-реку, а также на подводных газопроводах «Химкинский» через Химкинское водохранилище и «Тушинский» через канал имени Москвы.

«Обследование и ремонт проводится водолазной группой с использованием специальных поисковых приборов и автоматизированного мобильного комплекса, позволяющего контролировать подводные работы по видео- и аудиосвязи», - заключается в материале.