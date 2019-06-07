РИАМО - 7 июн. Церемония открытия второго Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» состоится в пятницу в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«В рамках открытия фестиваля будет показан музыкально-драматический эскиз по мотивам повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (режиссер - Сергей Безруков, автор стихотворных текстов - Ольга Пономарева, композитор - Тимур Эзугбая). Так фестиваль отметит юбилей великого классика, которому накануне, 6 июня, исполнится 220 лет», - говорится в сообщении.

Сцены из пушкинской повести будут представлены под открытым небом, в живых декорациях «кинодеревни», изображающей крепость, где познакомились Гринев и Маша. Чтобы добиться максимального погружения в события – взятие крепости казаками Пугачева - к работе над показом будут привлечены конные каскадеры и профессиональные пиротехники. В показе примут участие 65 музыкантов Губернаторского оркестра Московской области, а часть диалогов прозвучит как музыкальные дуэты в стиле рок.

Второй Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет с 7 по 16 июня в Москве и Подмосковье. Это фестиваль федерального масштаба, программу которого составят показы 12 спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Минусинска, Перми, а также образовательная программа для студентов театральных вузов страны: тренинги, мастер-классы, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра.

Основная идея фестиваля - собрать под своим крылом театры, исповедующие учение К.С. Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского» и его наследие значимы для современного театра.

Организаторами фестиваля выступают Московский губернский театр и фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Московской области.