РИАМО - 6 июн. Столичные спасатели вытащили двух граждан Таджикистана из воды в Живописной бухте Москвы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 19:30 во время патрулирования спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах станции «Рублево» увидели, что двое мужчин отплыли от берега, примерно на 300 метров, держась за куски пенопласта. Пенопласт в воде стал разваливаться и один из пловцов стал тонуть. Спасатели подошли на катере к мужчинам, подняли их с поверхности воды и доставили на станцию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасенные мужчины были гражданами Таджикистана, они были отправлены домой с родственниками.