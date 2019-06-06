РИАМО - 6 июн. С начала пожароопасного периода 2019 года в регионе проведено почти 140 тысяч подворовых обходов, встреч с жителями и других мероприятий по профилактике природных пожаров, данная работа в регионе была усилена, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В этой работе ежедневно задействовано более 1,2 тысячи специалистов пожарно-спасательных подразделений, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев. Специалисты ежедневно патрулируют лес, проводят обходы и встречи с населением. Они рассказывают о недопущении пала травы и разведения огня в не предназначенных для этого местах, разъясняют правила поведения в лесу и ответственность за их несоблюдение, раздают памятки.

«В настоящее время установилась жаркая и сухая погода, что повышает риски возникновения природных пожаров. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе сформирован межведомственный штаб по контролю за пожароопасной обстановкой, аналогичные штабы функционируют во всех муниципальных образованиях», - отметил Пестов.

Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для защиты жителей и населенных пунктов Подмосковья от угрозы возникновения природных пожаров.

С 1 мая на всей территории Подмосковья установлен особый противопожарный режим - это означает, что разведение костров в неустановленных местах и пал травы находится под полным запретом.

Как показывает статистика, подавляющее большинство природных пожаров возникают по вине человека. Поэтому сегодня разводить костры и жарить шашлыки на территории подмосковных лесов можно только в специально отведенных для этого местах – так называемых «пикниковых зонах». Таких мест в Московской области 1350.

Для обеспечения безопасности в пожароопасный период на территории Московской области сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений – более 86 тысяч человек, около 8,5 тысяч единиц спецтехники. Это сотрудники ГУ МЧС России по региону, ГКУ Московской области «Мособлпожспас», специалисты лесного хозяйства, подразделения МВД России, предприятия и службы жизнеобеспечения, волонтеры и добровольцы.

В Московской области работает система-112, к которой подключены все подмосковные лесничества. Это позволяет организовать оперативное реагирование пожарно-спасательных подразделений, находящихся ближе всего к очагам возгорания.

В случае обнаружения природного пожара на территории Подмосковья необходимо незамедлительно сообщать об этом на единый номер спасения «112».