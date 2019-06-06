РИАМО - 6 июн. Москвичи смогут посетить встречи с любимыми авторами, которые пройдут в книжном магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» 11,13,14 и 16 июня, говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

Магазин «Читай-город» расположен на четвертом этаже торгового центра «Европейский». ТЦ находится по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2.

«Практикующий терапевт, диетолог, популярный блогер и автор бестселлера «Здоровое питание в большом городе» доктор Регина представит свою новую книгу в «Читай-городе»! «Я не люблю сладкое» – очень полезная и своевременная книга для современного читателя», - говорится в сообщении

На презентации книги 11 июня в 19:00 доктор Регина объяснит, чем опасна сахарная зависимость и откуда она берется, а заодно поделится эффективными методами, которые позволят разлюбить сладкое раз и навсегда.

© пресс-служба "Читай города" © пресс-служба "Читай города" 1 из 2

«Путешественница, контрабандистка любви и «бродяга дхармы» Даша Пахтусова встретится с читателями, расскажет о своей книге «Можно все» и объяснит, как провести отпуск по кардинально новому сценарию. <…> Романтики и мечтатели, искатели нового опыта и желающие провести незабываемый отпуск, эта встреча для вас», - уточняется в материале.

В 20 лет Пахтусова оставила свою обычную жизнь и отправилась в первое путешествие. С тех пор она живет в дороге больше 9 лет. Путешественница побывала в южноамериканской пустыне и пензенской тюрьме, покоряла волны трех океанов и писала путевые заметки.

13 июня в 19:00 Пахтусова расскажет, как устроить себе путешествие, которое запомнится надолго, и ответит на все вопросы.

Кроме того, 14 июня в 19:00 самый известный российский врач-психотерапевт, ученый, автор более 30 научно-популярных книг Андрей Курпатов презентует сразу три новинки: детскую книгу «Как устроен мозг?», практикум – «Тренируй свой мозг», а также самую важную книгу для родителей – «Счастливый ребенок».

«16 июня в 14:00 в рамках всероссийской сходки клуба Terra Incognita, состоится встреча Натальи Щербы, автора фэнтези-бестселлеров «Лунастры», «Часодеи», «Чародол». Наталья презентует свою новую книгу, финальную часть цикла «Лунастры» - роман «Танец белых карликов». У читателей будет возможность узнать напрямую от автора, чем же закончится история о противостоянии народов луны и звезд», - отмечается в сообщении.

Издательство «Росмэн» и Щерба подготовили сюрпризы для всех, кто посетит встречу. Все авторы вопросов из зала получат в подарок лунастральные закладки. А за лучшие вопросы писатель вручит специальные подарки.