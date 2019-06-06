РИАМО - 6 июн. На севере Москвы начали тестировать прокат катера, аренда которого стоит 5,5 тысяч рублей в час, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы компании YouDrive.

«В летнем сезоне через приложение YouDrive станет доступен катер LilCraft. Тестовый проект под названием YouDrive boat стартует с 6 июня. Стоимость аренды составит 5,5 тысяч рублей в час», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что катер относится к категории судов для управления которыми не требуется наличие прав ГИМС. Лодка управляется с помощью штурвала. Прокатиться можно компанией до трех человек.

«В пилотной версии аренда будет происходить следующим образом: на карте будет отображаться иконка катера по аналогии с автомобилем. При бронировании появится всплывающее окно с номером телефона, по которому менеджер предоставит информацию о доступном времени аренды. При первой аренде проводится инструктаж и тестовая поездка», - добавил собеседник агентства.

Кроме того, он уточнил, что перед началом поездки выпускающий менеджер проверит исправность всех механизмов, а также оценит погодные условия. Катер можно арендовать в светлое время суток у причала Royal Yacht Club, на территории «Водного стадиона». Движение разрешено в акватории Северного речного вокзала и возможно вверх по каналу имени Москвы.

По его словам, более подробная информация по разрешенной зоне движения предоставляется перед началом аренды. За нарушение правил пользования катером предусмотрены штрафы. Катер сертифицирован, оснащен системой телеметрии, жилетами, спасательным концом Александрова и тревожной кнопкой.

«Мы решили порадовать москвичей к лету и запустили маленький катерок. Конечно, говорить о полноценном сервисе boatsharing преждевременно, но, возможно, этот шуточный пилотный проект станет началом нового направления», - в заключении сказал сотрудников пресс-службы.