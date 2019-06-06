РИАМО - 6 июн. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и акционер компании «Лорберг РУ» Гульнара Мустафина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в Бронницах будет создан питомник декоративных растений, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Как отметил Хромов, инвестиции в проект составят 313 миллионов рублей, будет создано 25 новых рабочих мест со средней зарплатой 40 тысяч рублей. Производительность питомника будет около 160 тысяч единиц растений в год.

«На данный момент министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области уже подобраны земельные участки для реализации проекта. Компанией ведутся работы по оформлению необходимой документации по реализации проекта и по сбору документов для предоставления земельного участка без проведения торгов, плановая дата подачи ходатайства на участок – июнь этого года», - добавил Хромов.

ООО «Лорберг РУ» занимается выращиваем декоративных пород кустарников и деревьев вплоть до крупномерных солитерных деревьев для использования их в оформлении или ландшафтном дизайне, озеленении, благоустройстве парковых зон и зон отдыха, фитодизайне.

Поставки посадочного материала осуществляются в города и мелкие поселения, предприятиям по благоустройству территорий и садово-паркового строительства, ландшафтной архитектуры, а также частным клиентам на территории Московского региона и за его пределами.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.