РИАМО - 6 июн. С февраля по июнь 2019 года жители 25 многоквартирных домов в Западном, Юго-Западном, Восточном, Южном и Северном округах арендовали у города тысячу машино-мест, которые находятся в подземных паркингах многоквартирных жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Департамент городского имущества обеспечивает столичных жителей машино-местами, принадлежащими на праве собственности городу.

«Сегодня мы можем говорить об успешности городской инициативы по предложению москвичам дополнительных машино-мест, находящихся в собственности города и расположенных в подземных паркингах многоквартирных жилых домов. Из 4 тысяч выставленных в феврале этого года машино-мест жители Москвы арендовали за 4 месяца тысячу мест для хранения автомобилей», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в ходе ПМЭФ-2019.

Он уточнил, что договоры аренды с москвичами заключены на 10 лет.

По его словам, самым большим спросом пользовались машино-места площадью в среднем 16-18 квадратных метров и стоимостью от 6 до 8 тысяч рублей, находящиеся в многоквартирных домах в Северном, Западном и Южном округах по адресам: улица Крылатская, дом 45, корпус 2,3,4, Ходынский бульвар, корпус 2, 4, 1-Нагатинский проезд, дом 11, корпус 2.

В них жители арендовали 250 машино-мест, то есть абсолютно все предложенные городом парковочные места в этих домах.

Для заключения договора аренды заявителям, являющимся собственниками помещений в МКД и подходящих под критерии арендаторов, необходимо подать комплект документов в департамент и гарантированно получить парковочное место по фиксированной цене без проведения торгов при его наличии.

Руководитель ведомства уточнил, что помимо собственников квартир, арендой машино-мест могут воспользоваться москвичи, проживающие в жилых помещениях по договору социального найма.

«В июне было принято решение предоставлять машино-места в аренду не только собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, но и гражданам, проживающим в квартирах на условиях социального найма, дав таким образом москвичам больше возможностей для пользования городскими объектами», - добавил Гаман.

Перечень городских машино-мест, предлагаемых аренду, размещен на портале mos.ru в разделе «Деятельность» и обновляется ежеквартально. Количество машино-мест ограничено. Их получают заявители, первыми подавшие полный комплект документов в департамент городского имущества.

В качестве заявителей могут выступить физические лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, достигшие совершеннолетия, которые являются собственниками жилых помещений в МКД, в том числе на праве общей собственности, или в МКД, учтенном в одном домовладении с сооружением, где расположено машино-место, а также граждане, имеющие право пользования жилыми помещениями в МКД, на условиях социального найма.

В целом арендная плата за машино-место, предлагаемое городом без проведения торгов, колеблется от 2 до 7,3 тысячи рублей за 1 квадратный метр в год и зависит от удаленности парковок от МКАДа.

Ставка арендной платы за машино-места, оборудованные подъемным механизмом типа Klaus, устанавливается на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости, ориентировочно составляет 8 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год.

Для, того, чтобы оформить парковочное место в аренду, заявителям необходимо подать документы в службу одного окна департамента или через портал в электронной приемной.