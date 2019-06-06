РИАМО - 6 июн. Штаб по контролю реализации проектов комплексной жилой застройки в Московской области рассмотрел еще восемь строительных проектов для безболезненного перехода на эскроу-счета, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

В четверг состоялось заседание штаба по контролю реализации проектов комплексной жилой застройки в Московской области под председательством зампреда правительства Подмосковья Максима Фомина.

«На текущем заседании были рассмотрены проекты, реализуемые в городских округах: Дмитровский, Одинцовский, Рузский, Истра и Раменский. Строительным компаниям необходимо безболезненно перейти на эскроу-счета для того, чтобы каждая компания, которая строит, продолжила свои проекты и предоставила ключи и квартиры тем, кто за это заплатил», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Штаб по контролю реализации жилой застройки был создан в начале 2019 года специально для детального рассмотрения каждого проекта, реализуемого на территории Подмосковья.

Плавный переход отрасли на проектное финансирование – один из основных приоритетов деятельности министерства жилищной политики Московской области.