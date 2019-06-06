РИАМО - 6 июн. Дорожные службы Московской области проводят окос травы в полосе отвода автомобильных дорог, в частности, в городах, половину плана уже выполнили, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Эти работы осуществляют для поддержания безопасности дорожного движения, так как высоко поднявшаяся трава может ограничить обзор как водителям, так и пешеходам.

«На сегодняшний день работы по окосу травы выполнены на 8633 километров полос отвода автодорог, что составляет около 50% от общего плана. Всего запланировано провести окос травы на 18400 километров дорог», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работ механизированным способом выполнили в городском округе Шаховская, там окошено 397 километров, в Можайском городском округе окошено 375 километров и в городском округе Лотошино – 319 километров.

Работы по окосу травы осуществляются как механизированным, так и ручным способом. Вручную окос производится вокруг остановок общественного транспорта, стоек знаков и под металлическими барьерными ограждениями. В работах по окосу травы задействовано 114 бригад рабочих и 88 единиц дорожной техники.

В соответствии с ГОСТ высота травяного покрова вдоль дорог не должна превышать 15 сантиметров.